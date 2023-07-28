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ЕС ввел новые персональные санкции против россиян

ЕС ввел новые персональные санкции против россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЕС сегодня дополнил список персональных антироссийских санкций семью новыми фамилиями, также в списки попали пять организаций.

Евросоюз пополнил свои антироссийские списки новыми фамилиями, имена семерых россиян опубликованы в официальном журнале ЕС.

Санкции вводятся в отношении Тимофея Васильева, Ильи Гамбашидзе, Александра Старунского, Анастасии Кирилловой, Нины Дороховой и других персон, передает РИА Новости.

Однако новыми персонами список не ограничился – в него включены и пять организаций, это информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог" и "Институт русского зарубежья".

Все активы новых фигурантов на территории ЕС будут заморожены, а также Евросоюз закрывает свои границы для них.

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