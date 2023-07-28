ЕС ввел новые персональные санкции против россиян

Опубликовано: 19:08, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЕС сегодня дополнил список персональных антироссийских санкций семью новыми фамилиями, также в списки попали пять организаций.

Евросоюз пополнил свои антироссийские списки новыми фамилиями, имена семерых россиян опубликованы в официальном журнале ЕС.

Санкции вводятся в отношении Тимофея Васильева, Ильи Гамбашидзе, Александра Старунского, Анастасии Кирилловой, Нины Дороховой и других персон, передает РИА Новости.

Однако новыми персонами список не ограничился – в него включены и пять организаций, это информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог" и "Институт русского зарубежья".

Все активы новых фигурантов на территории ЕС будут заморожены, а также Евросоюз закрывает свои границы для них.