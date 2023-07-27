Опубликовано: 11:20, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госдеп США признал, что западным санкциям не удалось сломать российскую экономику. При этом там рассказали и о негативных последствиях для экономики России.

Россия долго сможет поддерживать себя, санкции не смогли сломать ее экономику, сообщил координатор по санкционной политике американского Госдепа Джеймс О'Брайен.

"Россия может себя поддерживать в течение достаточно долгого времени. Мы не видим коллапса"

- Джеймс О'Брайен

При этом он рассказал, с какими негативными последствиями может столкнуться Россия из-за санкций в будущем. По его словам, российская экономика к 2030 году может сократиться на 20%.

Санкции против России

Антироссийские санкции вступили в силу в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Давление усилилось в 2022 году после начала спецоперации России на территории Украины.

Западные санкции нарушили логистические цепочки, что в дальнейшем отобразилось на ценах на топливо и продукты питания в США и Европе.