ЕС ввел четвертый пакет санкций против Ирана

Опубликовано: 12:12, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

КСИР был включен в черный список Евросоюза. Все активы фигурантов списка в Европе будут заморожены.

Евросоюз принял 4-й пакет санкций за "нарушение прав человека в Иране", говорится в заявлении Совета ЕС.

Уточняется, что в черный список попали 18 физических и 19 юридических лиц, в том числе Корпус стражей исламской революции, а также все его подразделения в различных провинциях Ирана.

"18 человек и 19 юридических лиц включены в черный список"

– заявление совета ЕС

В заявлении отмечено, что все активы фигурантов списка в Европе будут заморожены, европейский бизнес наложит запрет на любые контакты с ними, физлицам также закрыт въезд на территорию стран Евросоюза.