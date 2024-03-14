ЕС разделился в вопросе введения новых санкций против Ирана - WSJ

В Евросоюзе подняли вопрос о новых санкциях против Ирана - на этот раз за поставки вооружения ближневосточным союзникам. За введение санкций вступают Франция и Германия, против - глава европейской дипломатии Боррель.

В ЕС нет единого мнения о том, стоит ли вводить новые санкции против Тегерана, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

С призывом ввести санкции против Ирана за поставку страной ближневосточным союзникам ракет и военной техники выступили Франция, Германия, Нидерланды и еще несколько европейских стран. В феврале они обратились с этим вопросом к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. Ответ был получен на прошлой неделе, новые антииранские санкции, считает Боррель, могут привести "к объединению двух театров военных действий", что чревато "непредвиденными последствиями".

"Крайне важно тщательно оценить потенциальное воздействие дальнейших мер во избежание того, чтобы вмешательство ЕС могло быть истолковано как эскалация или поставить под угрозу другие важные цели политики ЕС, такие как сдерживание ядерной программы Ирана, которая является более актуальной, чем когда-либо"

– Боррель

Отметим, что идею новых санкций против Тегерана не поддерживают и в Вашингтоне.