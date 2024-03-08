Источник в Иране опроверг переговоры с США по хуситами

Переговоры Ирана и США, проводившиеся в непрямом формате в начале года, касались исключительно отмены антииранских санкций: на них, вопреки британским СМИ, не поднималась тема хуситов.

Непрямые переговоры США и Ирана, которые проводились в последнее время, были посвящены только одной теме – перспективам отмены санкций против Ирана. Об этом сообщил осведомленный источник IRNA, который предпочел остаться анонимным.

"Иранская сторона постоянно уделяет приоритетное внимание последующим действиям по отмене жестких санкций, сказал он, добавив, что Исламская Республика участвует в обмене сообщениями, чтобы прозрачно донести свою позицию"

– ИРНА

Таким образом, агентство опровергло публикацию Financial Times. Британская газета сослалась на чиновников из Америки и ИРИ. По их словам, в январе Тегеран и Вашингтон провели тайные переговоры. США пытались убедить власти Исламской Республики оказать влияние на хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", которые в последние несколько месяцев атакуют военные корабли и мирные торговые суда в Красном море и Аденском заливе.

Хуситы – кто это такие?

Представители повстанческого движения "Ансар Аллах", они же хуситы, взяли под контроль большую часть Йемена около 10 лет назад. С тех пор в стране не прекращается гражданская война.

Участники этой военизированной группировки в последние месяцы регулярно атакую торговые и военные суда, проходящие у побережья Йемена. Таким образом, по словам самих хуситов, они участвуют в обострении палестино-израильского конфликта, начавшегося после нападения ХАМАС на юг Израиля в октябре. Ряд международных перевозчиков уже отказались от короткого маршрута через Суэцкий канал и предпочли прежний путь в обход Африки, мимо мыса Доброй надежды.