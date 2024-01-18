Вестник Кавказа

Хуситы испытали гиперзвуковую ракету - источник

Хуситы испытали гиперзвуковую ракету - источник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У йеменских повстанцев появилось новое оружие – они провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты, способной достигать скорости в 10 тысяч километров в час и нести более смертоносный боезаряд.

Представители военного крыла шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), правящего на севере Йемена, испытали новую гиперзвуковую ракету, обладающую мощной поражающей боеголовкой, скоро такие боеприпасы появятся в арсенале движения, рассказал военный источник, близкий к его руководству.

"Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов и работает на твердом топливе, в Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле"

- источник

Также вооруженные силы движения обновили свои ракеты и БПЛА, удвоив мощность их боеголовок – испытания модифицированных средств доставки шли три месяца.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", йеменские повстанцы периодически наносят ракетные удары по кораблям и судам западной коалиции, поддерживающей еврейское государство в борьбе с палестинскими радикалами ХАМАС. Так, в ночь с 6 на 7 марта они атаковали сухогруз в Аденском заливе, три человека из состава его экипажа погибли, еще четыре получили ранения, заявили в Центральном командовании США.

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