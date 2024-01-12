Вестник Кавказа

Хуситы атаковали либерийский сухогруз в Аденском заливе – есть жертвы

Хуситы атаковали либерийский сухогруз в Аденском заливе – есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночная атака хуситов на сухогруз под флагом Барбадоса стоила жизни тем его морякам – сейчас корабль горит в Аденском заливе, получив серьезные повреждения от поразившей его ракеты, выпущенной йеменскими повстанцами.

Представители йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) минувшей ночью атаковали сухогруз в Аденском заливе, три человека из состава его экипажа погиблиеще четыре получили ранения, заявили в Центральном командовании США.

"Ракета попала в судно, и международная команда сообщила о трех жертвах и не менее четырех пострадавших, три из которых находятся в критическом состоянии"

- Центральное командование США

Как уточнили в ведомстве, сухогруз True Confidence шел транзитом через Аденский залив под флагом Барбадоса, он принадлежит Либерии.

В результате ракетной атаки судно получило значительные повреждения, команда была вынуждена экстренно покинуть его, сейчас судно горит.

Какой груз перевозил корабль, в сообщении не указывается.

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