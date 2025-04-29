Вестник Кавказа

ЕС поздравил с завершением работы над мирной сделкой лидеров Азербайджана и Армении

Урсула фон дер Ляйен
© Фото: соцсети Урсулы фон дер Ляйен
В ЕС с нетерпением ждут, когда Баку и Ереван заключат соглашение о мире, сообщила председатель ЕК. Она также поздравила стороны в связи с завершением работы над этим документом.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Азербайджана и премьер-министра Армении с завершением работы над сделкой о мире.

На своих страницах в соцсетях она подчеркнула, что Евросоюз с нетерпением ждет, когда этот документ будет подписан.

"Мы с нетерпением ждем скорейшего подписания соглашения. Евросоюз готов внести свой вклад в региональные связи и приблизить регион к нашей организации"

– председатель ЕК

Она добавила, что к ее поздравлениям также присоединяется президент Евросовета Антониу Кошта.

Напомним, сегодня в Албании прошла неформальная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. О чем именно общались руководители двух государств, на данный момент не сообщается.

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