ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций сегодня

На сегодняшнем саммите в Брюсселе Евросоюз может согласовать очередной пакет санкций против РФ. Он будет направлен на отказ от российских ископаемых энергоресурсов.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе могут согласовать 18-й пакет санкций против России, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Я настроен очень оптимистично, что, возможно, сегодня мы сможем принять новый 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов России"
- Барт де Вевер
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас передала, что Евросоюз планирует принять очередной пакет антироссийских санкций к концу текущей неделе.
Он будет направлен против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока" и российского банковского сектора.