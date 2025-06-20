ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций сегодня

На сегодняшнем саммите в Брюсселе Евросоюз может согласовать очередной пакет санкций против РФ. Он будет направлен на отказ от российских ископаемых энергоресурсов.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе могут согласовать 18-й пакет санкций против России, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

"Я настроен очень оптимистично, что, возможно, сегодня мы сможем принять новый 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов России"

- Барт де Вевер

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас передала, что Евросоюз планирует принять очередной пакет антироссийских санкций к концу текущей неделе.

Он будет направлен против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока" и российского банковского сектора.