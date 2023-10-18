Вестник Кавказа

ЕС готов вложить в развитие Срединного коридора 10 млрд евро

Карта Средней Азии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз обязался вложить 10 млрд евро в развитие Срединного коридора. Еврокомиссия работает над региональной транспортной программой поддержки Транскаспийского маршрута.

Евросоюз планирует направить 10 млрд евро на развитие устойчивого транспортного сообщения в регионе Центральной Азии, информацию распространило представительство Евросоюза в Таджикистане.

Инвестиции ЕС будут направлены на поддержку развития Срединного коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

"В рамках стратегии ЕС Global Gateway Европейская комиссия разрабатывает региональную транспортную программу для поддержки Транскаспийского транспортного коридора"

– представительство ЕС

Европейские инвестиции станут частью совокупного вклада международных партнеров проекта.

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