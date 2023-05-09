ЕС голосует за срочную милитаризацию экономики

Европарламент сегодня планирует, отказавшись от этапов обсуждения, провести голосование по ускоренной милитаризации европейской экономики. Решение в ЕС хотят принять до конца мая. Затем военную промышленность Европы ждут дополнительные объемы финансирования.
Сегодня Европарламент примет решение по вопросу ускоренной милитаризации экономики Евросоюза.
Голосование состоится в Страсбурге 9 мая, речь идет об утверждении предложений Еврокомиссии по милитаризации европейской экономики. На этот процесс планируется выделить из бюджета ЕС €500 млн и из Еврофонда мира €1 млрд.
Для того, чтобы ускоренно принять решение - до 31 мая, и начать соответствующий процесс, в комитетах Европарламента будут отменены все этапы обсуждения предложения.
Голосование в Страсбурге проводится для легализации такой процедуры, пишет газета Politico.
Сегодня ЕП даст «зеленый свет» наращиванию производства боеприпасов и амуниции, разрешит направлять средства из бюджета ЕС на поддержку военной промышленности.