ЕС перечислит Грузии дополнительно 30 млн евро на армию

Опубликовано: 11:51, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евросовет в ближайшем будущем предоставит Грузии помощь для Вооруженных сил. Речь идет о дополнительных 30 млн евро

Грузия получит от Европейского совета дополнительно 30 млн евро на армию. Об этом сказано в опубликованном на сайте совета сообщении.

Помощь будет оказана по запросу Тбилиси. Средства будут выделены в течение 36 месяцев и пойдут на финансирование нелетательного оборудования, а также снабжения грузинской армии, в том числе на техподготовку.

В общей сложности с конца 2021 года Грузия будут перечислено более 62 млн евро на оборону. Средства были разбиты на три пакета помощи. Первый пакет в размере 12,75 млн был выделен в декабре 2021 года. Второй пакет в размере 20 млн евро Грузия получила через год.