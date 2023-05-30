Ереван примет дни Ростова-на-Дону 

Опубликовано: 23:25, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ростова-на-Дону и Еревана провели переговоры. Стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия, в частности, было решено провести дни городов.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о том, что краевая столица и Ереван пришли к соглашению провести дни городов в 2024 году.

"Состоялась официальная встреча в мэрии Еревана с исполняющим обязанности мэра Левоном Оганесяном. В ходе этой встречи достигнута договоренность о проведении в следующем, 2024 году Дней Ростова-на-Дону в Ереване и Дней Еревана в Ростове-на-Дону"

– Алексей Логвиненко

Логвиненко также обратил внимание на то, что сторон также обсудили сотрудничество в различных сферах, договорились о дальнейшем развитии отношений между Ростовом-на-Дону и Ереваном.