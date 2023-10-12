Эрдоган: США стремятся продлить конфликт на Ближнем Востоке

Опубликовано: 20:43, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Турции обвинил США в дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Также он сообщил о продолжении помощи жителям Палестины.

По мнению турецкого лидера, Вашингтон намеревается усугубить палестино-израильское противостояние, посылая военную помощь еврейскому государству.

«США, говорят, отправили второй авианосец в регион [конфликта]. Где США, а где Средиземное море, Израиль и Палестина? Что ты здесь делаешь? К лицу ли США отправляться туда, чтобы подлить бензина в огонь?»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также он заявил о том, что Анкара против расширения конфликта на весь регион. Также он заявил, что турецкая сторона будет усиливать работу в направлении гуманитарной поддержки жителей Палестины.