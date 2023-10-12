Британия окажет военную поддержку Израилю

Опубликовано: 19:50, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лондон заявил о том, что направит корабли в Средиземное море для поддержки сражающегося с палестинскими радикалами Израиля. Также военную поддержку еврейскому государству продолжит оказывать США.

Два корабля направятся из Британии на восток Средиземного моря для поддержки подвергшемуся атаке ХАМАС Израилю.

Кроме того, британские самолеты будут выполнять разведывательные полеты над еврейским государством.

Напомним, что активную военную поддержку еврейского государства продолжат США: на Ближнем Востоке продолжат дежурство эскадрилий военно-воздушных сил США. Также есть возможность привлечения дополнительного контингента.

Ранее сообщалось, что страны-участницы G7 осудили атаку радикалов на еврейское государства и выразили поддержку гражданам Израиля.