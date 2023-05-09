Эрдоган победит в первом туре выборов – прогноз

Опубликовано: 15:47, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Прогноз по предстоящим в Турции выборам гласит, что явка будет рекордной, свыше 90%, второй тур не потребуется, в первом победу одержит Эрдоган. Таковы результаты неопубликованных опросов населения.

В Турции на основе неопубликованных результатов опросов населения спрогнозировали победу действующего президента на выборах 14 мая.

Турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на данные опросов, пишет, что выборы президента завершатся в стране 14 мая победой Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В последних неопубликованных опросах на первый план выходит следующее: в выборах примет участие рекордное количество избирателей, выборы закончатся в первом туре, Эрдоган победит на выборах в первом туре, Кылычдароглу продолжает набирать голоса"

– Hürriyet

Кемаль Кылычдароглу - главный конкурент Эрдогана, единый кандидат от оппозиции. Ранее аналитики говорили о том, что выборы будут проходить в два тура, теперь основная масса голосов отдается за то, что глава государства будет определен уже 14 мая, а явка избирателей превысит 90%. Как указано в турецкой газете, местные избиратели предпочитают стабильность неопределенности.