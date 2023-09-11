Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор

Опубликовано: 18:01, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Президент Турции и армянский премьер провели телефонную беседу, рассказали в Ереване. Они обсудили двусторонние отношения и аспекты региональной повестки.

Анонсированный ранее разговор по телефону прошел сегодня между турецким президентом и армянским премьер-министром. Новость опубликована на сайте главы правительства РА.

Согласно сообщению, политики поговорили о турецко-армянских отношениях. Эрдоган и Пашинян также затронули и региональные вопросы.

"В ходе беседы лидеры двух государств подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона. Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении"

– пресс-служба Пашиняна