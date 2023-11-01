Эрдоган анонсировал стабилизацию курса турецкой лиры

Курс турецкой лиры, отпущенной в свободное плавание, стабилизировался, и на рынке сложилась высокая вероятность ее укрепления по отношению к доллару, заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ситуация с курсом турецкой лиры внушает оптимизм: падение завершилось, а значит, есть высокая вероятность ее укрепления по отношению к доллару, заявил сегодня по возвращении из Алжира президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Применяемая нами программа по снижению инфляции с очень высокой вероятностью может привести к реальной оценке стоимости лиры. Таким образом, процесс обесценивания лиры завершился, есть высокая вероятность того, что лира укрепится"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Конструктивные реформы и здоровая экономическая политика властей страны завоевывают все большее доверие инвесторов, что и приводит к притоку ликвидности и реальному курсу лиры. Вслед за этим следует ждать разумного роста экономики и снижения инфляции, добавил Эрдоган.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в начале ноября национальная валюта Турции установила очередной антирекорд, достигнув исторического минимума и впервые пробив отметку в 30 лир за евро и 28 лир за доллар.