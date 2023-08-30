Энергетик убил подростка в Крыму

Подросток в Крыму резко почувствовал себя плохо, выпив баку энергетика. Он был госпитализирован, а через несколько дней умер.
Трагический случай, по сообщению Telegram-канала SHOT, произошел в населенном пункте Нижнегорский. Мальчик употребил энергетический напиток, после чего его самочувствие ухудшилось. Врачи поставили пациенту диагноз отравление неизвестным веществом и госпитализировали. Пострадавший впал в кому, затем пришел в сознание и неделю провел в больнице, после чего произошло стремительное ухудшение. Мальчика было решено отправить вертолетом для дальнейшего лечения в Симферополь, но у 14-летнего пациента случилась остановка сердца.
Напомним, в начале лета несколько десятков человек умерли, отравившись контрафактным напитком "Мистер Сидр", общее число пострадавших в разных регионах России превысило сто человек, среди них также были несовершеннолетние.