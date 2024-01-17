Эльчин Амирбеков: миссия ЕС в Армении не выполняет своей задачи

Эльчин Амирбеков отверг заявления Борреля об экспансивных планах Азербайджана и оценил работу миссии ЕС в Армении. По его мнению, своей цели по снижению напряженности и увеличению доверия она не выполняет.

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков оценил работу наблюдательной миссии Евросоюза в Армении и отметил безосновательность обвинений ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что у Азербайджана имеются планы насчет армянских территорий.

"Утверждения, озвученные Жозепом Бореллем, совершенно не отражают реальность. Мы считаем эти обвинения безосновательными. <…> У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, Азербайджан десятилетиями боролся только за то, чтобы добиться восстановления своей территориальной целостности и суверенитета. Это полное восстановление целостности и суверенитета было достигнуто только в сентябре прошлого года"

– Амирбеков

Он добавил, что в Баку исходят из понимания того, что ЕС в лице Шарля Мишеля заинтересован в развитии связей с Азербайджаном, включая посредническую роль Евросоюза в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

При этом у Армении сохраняются территориальные претензии в отношении Карабахского экономического района Азербайджана. Эти претензии отражены даже в Конституции страны, заметил он.

"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем признаки того, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не выполняет свою первоначальную цель. Ожидаемой целью было повышение уровня доверия между Арменией и Азербайджаном и снижение напряженности. Мы уже привыкли к практике регулярных визитов различных послов из стран-членов ЕС и некоторых военнослужащих на этот участок границы. Во время этих визитов они фотографируют и используют бинокли для наблюдения за азербайджанской стороной"

– Амирбеков

Он напомнил: миссия была сформирована с четким мандатом обеспечить присутствие наблюдателей на территории Армении и повысить уровень доверия. Сегодня ясно, что из-за так называемой "бинокльной дипломатии" это не достигается, добавил представитель президента Азербайджана. Он добавил, что есть вероятность того, что тот факт, что армянские солдаты решили открыть огонь, был каким-то образом связан с этим.

"Комбатанты, но также и военнослужащие, вы знаете, смотрят на позиции в бинокли, делают фотографии, а затем распространяют их на различных платформах социальных сетей, утверждая, что только из-за них Азербайджан не нападает на Армению. Это не те шаги, которые направлены на повышение доверия между двумя сторонами, и, более того, они не отражают реальность"

– Амирбеков

Отсутствие вооруженных столкновений вдоль границы объясняется тем, что Азербайджан очень серьезно отнесся к своему обязательству соблюдать соглашение о прекращении огня и пытается найти решение нерешенных проблем путем диалога, подчеркнул Эльчин Амирбеков в интервью Brussels Signal.