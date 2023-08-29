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Эльбрус стал популярнее на 30% 

Эльбрус стал популярнее на 30% 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристов все больше манит курорт "Эльбрус". На это, в частности, указывают показатели: в летний период прирост отдыхающих составил 30%

Курорт «Эльбрус» продемонстрировал значительный рост турпотока в летний период. По данным курорта, поток гостей вырос на 30%. Аналогичных уровней курорт достигает только в зимний период. 

«В летний период, самый неактуальный для горнолыжных курортов, только на Эльбрусе мы получили рост турпотока 30%, август нам дал почти 80 тыс. туристов – эти показатели сравнимы с зимними месяцами и это о многом говорит»

– генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрея Юмшанов 

По его словам, рост показателей связан с поддержкой объектов туризма в рамках особых экономических зон. 
Юмшанов отметил, что дальнейшее развитие курорта и туристической отрасли в целом приведет к кратному росту вклада туризма в экономику России.

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