Эльбрус стал популярнее на 30% 

Опубликовано: 21:00, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристов все больше манит курорт "Эльбрус". На это, в частности, указывают показатели: в летний период прирост отдыхающих составил 30%

Курорт «Эльбрус» продемонстрировал значительный рост турпотока в летний период. По данным курорта, поток гостей вырос на 30%. Аналогичных уровней курорт достигает только в зимний период.

«В летний период, самый неактуальный для горнолыжных курортов, только на Эльбрусе мы получили рост турпотока 30%, август нам дал почти 80 тыс. туристов – эти показатели сравнимы с зимними месяцами и это о многом говорит»

– генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрея Юмшанов

По его словам, рост показателей связан с поддержкой объектов туризма в рамках особых экономических зон.

Юмшанов отметил, что дальнейшее развитие курорта и туристической отрасли в целом приведет к кратному росту вклада туризма в экономику России.