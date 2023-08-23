Эльбрус очистят от мусора под музыку Найка Борзова

Опубликовано: 9:38, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В предстоящее воскресенье, 27 августа, на склонах Эльбруса пройдет экологический музыкальный фестиваль "Чистая гора": это будет не только праздник музыки, но и день чистоты – его участники очистят от накопившегося мусора склоны горы.

В это воскресенье на всесезонном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии пройдет экологический музыкальный фестиваль-субботник, который организаторы назвали "Чистая гора" – все дело в том, что за год на склонах знаменитой горы накопилось достаточно мусора, и их пора приводить в порядок.

Поучаствовать в акции можно всем, и совершенно бесплатно – организаторы приглашают на поляну Азау всех, кто любит Эльбрус и неравнодушен к проблемам окружающей среды. Более того, всех энтузиастов снабдят нужным инвентарем, а первые 600 зарегистрировавшихся по ссылке получат на память брендированный набор. Остальным участникам вручат прогулочный билет на бесплатный подъем на Эльбрус, передает портал Юга.ру.

Ну а после завершения субботника на поляне Азау пройдут мастер-классы для всех возрастов, ярмарка, дегустация плова и большой праздничный концерт с участием рок-музыканта Найка Борзова.