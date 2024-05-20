Вестник Кавказа

«Эльбрус» поставил туристический рекорд 

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рекордное количество туристов посетили курорт «Эльбрус» в зимний сезон, это почти 500 тыс человек, против 447 в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба института развития Кавказ.РФ. 

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии пользуется популярностью у любителей зимних видов спорта. В прошлом зимнем сезоне курорт установил новый рекорд по количеству посетителей - более полумиллиона туристов съездили на отдых на склонах Эльбруса. 

«Самый высокогорный курорт России 17 июня завершил горнолыжный сезон. Он продлился 208 дней и стал абсолютно рекордным по многим показателям. Турпоток на курорт увеличился на 12% и составил 499 104 человека против 447 360 гостей по итогам прошлого сезона»

– пресс-служба института развития Кавказ.РФ. 

Отметим, что одной из основных причин популярности курорта «Эльбрус» является его расположение. Горнолыжный курорт раскинулся на высоте более 3,5 тыс м над уровнем моря, что делает его одним из самых высокогорных курортов в России. Это обеспечивает отличные снеговые условия и возможность занятия зимними видами спорта на протяжении длительного сезона. 
Кроме того, курорт обладает развитой инфраструктурой для комфортного отдыха туристов. Здесь есть множество гостиниц, ресторанов, прокатов спортивного инвентаря и других услуг, необходимых для приятного времяпрепровождения на курорте.

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