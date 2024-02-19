Экспорт российской гречихи в Китай вырос в разы

Россия экспортировала 145 тыс т гречихи в 2023 году, что в 7,4 раза больше показателей 2022 года. Гречиха служит главным компонентом многих кулинарных блюд в Китае.

Китай в прошлом году получил 145 тыс т российской гречихи - в 7,4 раза больше показателей 2022 года, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Стоимость экспорта выросла в 5,4 раза, добавили в ФТС. Если в 2022 году выручка от продажи гречихи составила $11,5 млн, то в 2023 году она составила $62 млн.

Там же отметили, что в Китае есть множество кулинарных блюд, в которых главным компонентом выступает гречиха. Чаще всего из нее готовят лапшу - собу.

Кроме того, гречиху добавляют при приготовлении паровых булочек и хлеба.