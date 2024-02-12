Китай стал главным торговым партнером Казахстана в 2023 году, потеснив Россию

Товарооборот Китая и Казахстана сделал Пекин главным торговым партнером Астаны. В 2023 году он составил $31,5 млрд. Китай обогнал Россию в этом списке.

Главным партнером Казахстана в 2023 году стал Китай, товарооборот между странами составил $31,5 млрд, сообщает пресс-служба Центра развития торговой политики «QazTrade».

В прошлом году товарооборот между странами увеличился на 30%. Таким образом, Китай стал главным партнером Казахстана в 2023 году, потеснив Россию. При этом товарооборот России и Казахстана упал на 3,7% - до $26 млрд.

Тройку лидеров замыкает Италия, объем взаимной торговли составил $16,1 млрд – на 8% больше, чем в 2022 году.

По данным Центра развития торговой политики, общий объем товарооборота Казахстана составил почти $140 млрд. По сравнению с 2022 годом он вырос на 3,2%. Экспорт составил $78,7 млрд, а импорт - $61,1 млрд.