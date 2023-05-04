В январе-феврале текущего года Азербайджан поставил в Турцию свыше 1,6 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз", это на 10% больше прошлогодних показателей. Данные приводит Совет по регулированию энергорынка Турции.
Установлено, что в феврале 2023 года Азербайджан экспортировал в Турцию 815,73 млн куб м газа, что на 9,12% больше, чем в феврале 2022 года.
При этом 13,57% всех газовых поставок в Турцию выпало на Азербайджан. Лидером по данному показателю стала Россия - 34,37%. Далее идут США (почти 17%). Азербайджан замкнул тройку.
В феврале этого Турция закупала газ у 12 государств: через трубопровод газ поставлялся из России, Азербайджана и Ирана. СПГ экспортировали Ангола, Алжир, Египет, Мозамбик, Нигерия, Норвегия, Тринидад и Тобаго, СШ и Франция.