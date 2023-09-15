Экспорт азербайджанских нефтепродуктов увеличился

Опубликовано: 16:51, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала года Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов более чем на 64%. Общая стоимость экспортированных продуктов составила почти $404 тыс.

C января по август этого года экспорт азербайджанских нефтепродуктов вырос на 64% в натуральном, и на 53% - в стоимостном выражении, пишет пресс-служба Гостаможни АР.

Там заявили, что с начала года Азербайджан продал 678,4 тыс т нефтепродуктов на почти $404 тыс. Стоимость экспортированных продуктов возросла на 53%, объем – на 64,3%.

Стоит добавить, что в прошлом году Азербайджан поставил за рубеж 771 тыс т нефтепродуктов на сумму $527 млн.