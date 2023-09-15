Экспорт азербайджанских нефтепродуктов увеличился

С начала года Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов более чем на 64%. Общая стоимость экспортированных продуктов составила почти $404 тыс.
C января по август этого года экспорт азербайджанских нефтепродуктов вырос на 64% в натуральном, и на 53% - в стоимостном выражении, пишет пресс-служба Гостаможни АР.
Там заявили, что с начала года Азербайджан продал 678,4 тыс т нефтепродуктов на почти $404 тыс. Стоимость экспортированных продуктов возросла на 53%, объем – на 64,3%.
Стоит добавить, что в прошлом году Азербайджан поставил за рубеж 771 тыс т нефтепродуктов на сумму $527 млн.