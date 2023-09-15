РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Производство электроэнергии увеличилось в Азербайджане

Производство электроэнергии увеличилось в Азербайджане
Глава Минэнерго Азербайджана сообщил об увеличении производства электроэнергии в стране. Он заявил, что с начала года Азербайджан произвел более 154 млн кВт-ч.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил, что страна с начала 2023 года увеличила производство электроэнергии.

На своей странице в соцсети «Х» он отметил, что с января по август Азербайджан произвел электроэнергии на 154,2 млн кВт-ч.

Глава ведомства также подчеркнул, что выработка электроэнергии в стране составила более 19 млрд киловатт-часов.

При этом Шахбазов заявил, что с начала года экспорт электроэнергии из республики составил 1,53 млрд кВт-ч, а импорт – почти 170 млн кВт-ч.

Парвиз Шахбазов: Каспий превратился в энергетический хаб

Парвиз Шахбазов: Каспий превратился в энергетический хаб

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
785 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version