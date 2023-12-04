Экшн "Волчица" - Чадов снимет фильм в горах Абхазии

Фильм о войне, любви и дикой природе снимет в Абхазии Алексей Чадов. "Волчица" расскажет о необычной истории девушки-маугли.

Абхазия станет местом съемок нового российского фильма под названием "Волчица".

Режиссером проекта выступит Алексей Чадов, главную мужскую роль исполнит Павел Табаков. Действие фильма будет происходить во время Великой Отечественной войны. Волчица - девушка-маугли, живущая в лесах, встретит военного летчика, который совершил вынужденную посадку в Приэльбрусье. Снимать картину режиссер решил в Абхазии из-за местной природы.

"Мы в хорошей стадии запуска. Я сейчас вернулся из Абхазии. Я встречался там с министром культуры. Нас там ждут. Всем очень нравится эта история. Все объекты утверждены"

– Чадов

Кто исполнит роль главной героини пока неизвестно, на роль претендуют актрисы Мария Лисовая и Алена Михайлова.