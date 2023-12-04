Известный актер пообщается с дагестанскими студентами

В Махачкале состоится встреча с Алексеем Чадовым. Мероприятие пройдет в Дагестанском госуниверситете. Организатором выступит общество "Знание".
Популярный российский актер Алексей Чадов пообщается в Махачкале со студентами из Дагестана, сообщает пресс-служба ДГУ.
Мероприятие пройдет 9 декабря в стенах Дагестанского государственного университета. Организатором данной встречи выступит общество "Знание" в рамках образовательной программы выставки "Россия" в Москве.
Напомним, 7 декабря на выставке в ВДНХ прошел День Дагестана, в котором приняли участие должностные лица республики, среди которых был и глава Дагестана Сергей Меликов.
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