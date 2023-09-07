Россияне стали чаще летать в Дагестан

Количество пассажиров махачкалинского аэропорта стало больше на 12% по сравнению с прошлым годом.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за 11 месяцев этого года увеличился почти на 12% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Такое заявление сделала представитель генерального директора по связям с общественностью воздушной гавани Сапура Магомедова.

Отмечается, что количество пассажиров в этом году достигло 2,6 млн. За ноябрь 2023 года аэропорт обслужил почти 190 тыс клиентов, что на 5,5% больше за ноябрь прошлого года.

Кроме этого, на 6,6% увеличился объем перевозимых грузов, его количество достигло почти 290 тонн.

Также в ноябре увеличилось число совершенных рейсов на 4,5% в сравнении с ноябрем 2022 года.

Ожидается, что к концу года объем пассажиропотока достигнет 3 млн.