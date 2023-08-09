"Единый билет" в Абхазию стал популярен среди туристов

Опубликовано: 22:19, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом 2023 года "единый билет" в Абхазию в 1,5 раза популярнее, чем в прошлом году. Уже три тысячи туристов выбрали именно такой способ, чтобы добраться до Абхазии.

Как добраться до Абхазии? Многие российские туристы предпочитают поездки в республику по "единому билету".

В этом сезоне в Абхазию по такому билету приехали свыше 3 тыс человек. На август продано 970 билетов, а пик перевозок пришелся на июль.

"Людей, которые хотят поехать в Абхазию, становится все больше, это не может не радовать. Мы только за, будем работать, чтобы дальше продолжать осуществлять перевозки"

– Единая транспортная дирекция

Совершить поездку в Абхазию из России по "единому билету" можно до конца сентября. Такой билет включает мультимодальные перевозки с удобно составленным расписанием и короткими пересадками.

Попасть по нему можно на такие курорты, как Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум. Наибольшим спросом пользуется у туристов Пицунда - 44% отдыхающих едут на этот курорт. Второе по популярности направление - Гагра.

"Единый билет", позволяющий добраться в Абхазию, действовал и в прошлом году, в 2023 году спрос более чем в 1,5 раза выше, отметили в ЕТД в беседе на радио Sputnik.