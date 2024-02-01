Oracle Advisory group: экзит-поллы свидетельствуют о лидерстве Ильхама Алиева

Представители социологической компании из США, занимающейся исследованием выборов в Азербайджане, поделились с "Вестником Кавказа" итоговыми оценками прошедших в республике внеочередных президентских выборов.

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Результаты экзит-полла, проведенного организацией Oracle Advisory group (США) на прошедших сегодня внеочередных президентских выборах в Азербайджане демонстрируют безусловное лидерство президента Ильхама Алиева. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказали представители Oracle Advisory group Джордж Бирнбаум и Влада Галан.



"Сегодня, в день выборов, мы видели огромную явку избирателей – она намного выше обычной. Я могу говорить об этом с уверенностью, поскольку занимаюсь исследованиями выборов в Азербайджане с 2013 года. К 10 часам утра более 20% избирателей уже проголосовали, для республики это необычно большая цифра", - сообщил Джордж Бирнбаум.



"Две недели назад мы провели предвыборный опрос, и он показал, что президент Ильхам Алиев пользуется безусловно поддержкой населения. В качестве причин проголосовать за Ильхама Алиева опрошенные назвали победу в Карабахской войне и тот факт, что президент действительно заботится о гражданах и защищает их", - обратил внимание он.



"Сегодня мы опросили 63 тыс избирателей на выходе с избирательных участков. Согласно этому опросу, за президента Ильхама Алиева проголосовали 93,9% опрошенных. И это самое настоящее свидетельство его лидерства. Люди выбрали кандидата, обеспечившего победа в Карабахской войне и восстановление территориальной целостности страны", - заключил американский социолог.

Влада Галан, в свою очередь, указала, что компания связывает не только победу Ильхама Алиева, но и необычно высокую явку с победой Азербайджана в Карабахской войне. "В нашем предвыборном опросе, результаты которого мы объявили в пятницу, отмечено, что президент имеет один из самых высоких рейтингов за более чем десятилетний период. То же самое показали и результаты экзитпола, который мы провели сегодня", - сказала она.

"То, что цифры поддержки Ильхама Алиева населением невероятно высокие, является хорошим знаком для нации и демократии. Мы искренне убеждены, что наша погрешность в экзит-полле чрезвычайно мала, и в целом наши данные будут соответствовать официальным результатам, которые объявят сегодня вечером", - резюмировала Влада Галан.