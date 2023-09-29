Дзагоев повесил бутсы на гвоздь

Алан Дзагоев объявил о завершении спортивной карьеры. Он расторг контракт с греческой "Ламией". Дзагоев - экс-футболист сборной России и чемпион страны в составе ЦСКА.

Российский футболист Алан Дзагоев объявил об уходе из большого спорта, сообщает пресс-служба греческого клуба "Ламия".

В своем обращении Дзагоев заявил, что принял решение завершить футбольную карьеру из-за травм. Он пожелал команде из одноименного города удачи и успехов.

В свою очередь руководство "Ламии" отметило, что уважает решение Дзагоева и выражает благодарность за сотрудничество. В своем обращении клуб назвал россиянина "великим игроком".

Отмечается, что стороны расторгли игровое соглашение по обоюдному согласию.

Дзагоев с 2008 по 2022 годы защищал цвета московского ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России. Он также был основным игроком национальной команды, с которой доходил до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.