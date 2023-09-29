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Дзагоев присоединился к греческому клубу

Алан Дзагоев
© Фото: страница Алана Дзагоева в социальных сетях
Российский полузащитник Алан Дзагоев перебрался в Грецию. Соглашение с хавбеком подписала местная "Ламия"

Греческая "Ламия" заключила контракт с бывшим полузащитником ЦСКА и сборной России по футболу Аланом Дзагоевым. Об этом сказано в сообщении на сайте клуба.

Хавбек перешел в "Ламию" на правах свободного агента. Детали соглашения не разглашаются.

В греческой команде 33-летний полузащитник воссоединится с еще одним бывшим игроком ЦСКА Зораном Тошичем.

Справка

В прошлом сезоне Дзагоев защищал цвета "Рубина". За казанскую команду он провел 20 матчей в Первой лиге, отметившись в них 3 забитыми мячами.

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