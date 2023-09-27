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Сборная России может провести матч на территории отеля в Турции

Отель Titanic Mardan Palace
© Фото: официальный сайт отеля Titanic Mardan Palace
Через три недели игроки сборной России могут провести товарищескую встречу на территории одной из гостиниц в турецкой Анталье. Соперником будет сборная Кении.

Сборная России по футболу может провести товарищескую встречу на территории отеля в турецкой Анталье. Об этом сказано в Telegram-канале заместителя генерального продюсера "Матч ТВ" Василия Конова.

Он подчеркнул, что речь идет об игре с командой Кении, запланированной на 16 октября.

Конов отметил, что одним из возможных мест встречи является гостиница Titanic Mardan Palace, на территории которой есть футбольный стадион.

Напомним, в период с 7 по 12 сентября российская сборная провела сразу три игры. Две из них были сыграны с олимпийской сборной Египта, а еще одна – с Катаром.

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