РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Российские футболисты сыграют с еще одной африканской сборной 

Сборная Камеруна по футболу
© Фото: страница в соцсетях нападающего сборной Камеруна Венсана Абубакара
Менее чем через месяц сборная России проведет товарищескую встречу с Камеруном. Игра запланирована на 12 октября. 

Сборная России по футболу через три недели встретится с командой Камеруна. Об этом сообщил президент РФС. 

По словам Александра Дюкова, игра запланирована на 12 октября. 

"Это будет домашняя игра – скорее всего, она состоится у нас. Поскольку "Лужники» будут заняты, это будет какая-то другая площадка"

– президент РФС 

Он также подчеркнул, что матч с большой долей вероятности пройдет на "ВТБ Арене". 

Помимо этого, Дюков рассказал, что РФС сейчас обсуждает возможность проведения матча с несколькими сборными, среди которых есть и команды с африканского континента. 

Предыдущие матчи 

Ранее в этом месяце сборная России провела три товарищеские встречи, не одержав в них ни одной команды. В первом матче, состоявшемся 7 сентября против олимпийской команды Египта, была зафиксирована ничья 1:1. Через четыре дня команды провели еще один матч, в котором сильнее оказались египтяне (2:1). Помимо этого, подопечные Валерия Карпина сыграли 12 сентября с Катаром. Игра завершилась вничью 1:1.

РФС примет решение о возможном переходе в Азию до конца года

РФС примет решение о возможном переходе в Азию до конца года

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1215 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version