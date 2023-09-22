Российские футболисты сыграют с еще одной африканской сборной 

Опубликовано: 12:45, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница в соцсетях нападающего сборной Камеруна Венсана Абубакара

Менее чем через месяц сборная России проведет товарищескую встречу с Камеруном. Игра запланирована на 12 октября.

Сборная России по футболу через три недели встретится с командой Камеруна. Об этом сообщил президент РФС.

По словам Александра Дюкова, игра запланирована на 12 октября.

"Это будет домашняя игра – скорее всего, она состоится у нас. Поскольку "Лужники» будут заняты, это будет какая-то другая площадка"

– президент РФС

Он также подчеркнул, что матч с большой долей вероятности пройдет на "ВТБ Арене".

Помимо этого, Дюков рассказал, что РФС сейчас обсуждает возможность проведения матча с несколькими сборными, среди которых есть и команды с африканского континента.

Предыдущие матчи

Ранее в этом месяце сборная России провела три товарищеские встречи, не одержав в них ни одной команды. В первом матче, состоявшемся 7 сентября против олимпийской команды Египта, была зафиксирована ничья 1:1. Через четыре дня команды провели еще один матч, в котором сильнее оказались египтяне (2:1). Помимо этого, подопечные Валерия Карпина сыграли 12 сентября с Катаром. Игра завершилась вничью 1:1.