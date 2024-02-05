Двух жителей Пятигорска признали виновными в подготовке теракта

В Пятигорске двух мужчин осудили за планирование теракта в здании МВД. Их приговорили к длительному лишению свободы.

В Пятигорске вынесли приговор в отношении двух местных жителей за подготовку теракта в здании МВД. Об этом сказано в сообщении ставропольского УФСБ.

"Как установлено, они, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ, планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в Пятигорске"

– пресс-служба управления

Одному из подсудимых предстоит провести в колонии строгого режима 12,5 лет, а второму – 12. Их также обязали выплатить 300 тыс рублей штрафа.

В местах их проживания мужчин правоохранители нашли необходимые для создания взрывчатки компоненты и символику террористической группировки.