Двух полицейских в Ингушетии будут судить за превышение полномочий 

Сотрудники управления по вопросам миграции МВД Ингушетии подозреваются в превышении полномочий. Об этом информирует СУ СКР по республике.
"По данным следствия, в марте 2023 года сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции на стройплощадке в Магасе обнаружили 16 иностранных граждан, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства, проживавших в приспособленном жилом помещении"
– пресс-служба
Там подчеркнули, что правоохранители, преследуя интересы коммерческой организации, незаконным образом оформили на женщину протоколы с ложными сведениями о правонарушении и выписали ей штраф на 32 тыс рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело. Один из злоумышленников в настоящее время находится под домашним арестом, второму суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.