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Двух полицейских в Ингушетии будут судить за превышение полномочий 

Двух полицейских в Ингушетии будут судить за превышение полномочий 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Двое правоохранителей в Ингушетии подозреваются в превышении полномочий. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники управления по вопросам миграции МВД Ингушетии подозреваются в превышении полномочий. Об этом информирует СУ СКР по республике.

"По данным следствия, в марте 2023 года сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции на стройплощадке в Магасе обнаружили 16 иностранных граждан, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства, проживавших в приспособленном жилом помещении"

– пресс-служба 

Там подчеркнули, что правоохранители, преследуя интересы коммерческой организации, незаконным образом оформили на женщину протоколы с ложными сведениями о правонарушении и выписали ей штраф на 32 тыс рублей. 

По данному факту возбудили уголовное дело. Один из злоумышленников в настоящее время находится под домашним арестом, второму суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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