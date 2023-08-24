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В Ингушетии арестованы два участника массовой драки в горах

В Ингушетии арестованы два участника массовой драки в горах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Двух участников массовой драки в Джейрахском районе Ингушетии заключили под стражу. Их подозревают в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов.

В Ингушетии арестовали двух участников массовой драки, произошедшей в горах республики 19 августа. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Двое мужчин были задержаны за применение насилия по отношению к представителю власти.

"Сегодня Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу"

– пресс-служба СК РФ

Что произошло?

В минувшую субботу, 19 августа, в Джейрахском районе Ингушетии между двумя группами жителей произошел конфликт из-за спора о принадлежности средневековой крепости и территории вокруг нее. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли нарушение общественного порядка. Для выяснения обстоятельств они предложили нескольким мужчинам проехать с ними в участок, однако в ответ 40-летний местный житель несколько раз ударил одного из правоохранителей и скрылся с места происшествия. Позже было установлено, что к инциденту также причастен 35-летний мужчина.

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