В Ингушетии арестованы два участника массовой драки в горах

Опубликовано: 21:16, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Двух участников массовой драки в Джейрахском районе Ингушетии заключили под стражу. Их подозревают в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов.

В Ингушетии арестовали двух участников массовой драки, произошедшей в горах республики 19 августа. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Двое мужчин были задержаны за применение насилия по отношению к представителю власти.

"Сегодня Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу"

– пресс-служба СК РФ

Что произошло?

В минувшую субботу, 19 августа, в Джейрахском районе Ингушетии между двумя группами жителей произошел конфликт из-за спора о принадлежности средневековой крепости и территории вокруг нее. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли нарушение общественного порядка. Для выяснения обстоятельств они предложили нескольким мужчинам проехать с ними в участок, однако в ответ 40-летний местный житель несколько раз ударил одного из правоохранителей и скрылся с места происшествия. Позже было установлено, что к инциденту также причастен 35-летний мужчина.