Житель Ингушетии погиб из-за конфликта тейпов

Опубликовано: 19:09, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожилой мужчина скончался во время конфликта тейпов в Джейрахском районе Ингушетии. Медики установили, что у него не выдержало сердце. Зачинщики конфликта задержаны.

Конфликт тейпов в Джейрахском районе Ингушетии закончился трагедией: в результате сердечного приступа погиб местный житель.

"Один пожилой мужчина. Он перенервничал из-за конфликта и скончался от сердечного приступа"

– собеседник ТАСС в правоохранительных органах

Установлено, что конфликт произошел на почве закоренелой неприязни между тейпами. Главные участники конфликта доставлены в отделение полиции.