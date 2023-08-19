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Житель Ингушетии погиб из-за конфликта тейпов

Житель Ингушетии погиб из-за конфликта тейпов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожилой мужчина скончался во время конфликта тейпов в Джейрахском районе Ингушетии. Медики установили, что у него не выдержало сердце. Зачинщики конфликта задержаны.

Конфликт тейпов  в Джейрахском районе Ингушетии закончился трагедией: в результате сердечного приступа погиб местный житель.

"Один пожилой мужчина. Он перенервничал из-за конфликта и скончался от сердечного приступа"

 – собеседник ТАСС в правоохранительных органах

Установлено, что конфликт произошел на почве закоренелой неприязни между тейпами. Главные участники конфликта доставлены в отделение полиции.

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