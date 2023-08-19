Житель Ингушетии погиб из-за конфликта тейпов

Пожилой мужчина скончался во время конфликта тейпов в Джейрахском районе Ингушетии. Медики установили, что у него не выдержало сердце. Зачинщики конфликта задержаны.
Конфликт тейпов в Джейрахском районе Ингушетии закончился трагедией: в результате сердечного приступа погиб местный житель.
"Один пожилой мужчина. Он перенервничал из-за конфликта и скончался от сердечного приступа"
– собеседник ТАСС в правоохранительных органах
Установлено, что конфликт произошел на почве закоренелой неприязни между тейпами. Главные участники конфликта доставлены в отделение полиции.