Движение судов приостановлено в Босфоре

В проливе Босфор приостановлено движение, которое заблокировал танкер из Либерии. Береговая охрана сообщила, что судно будет отбуксировано в безопасное место.

Нефтеналивной танкер Peria из Либерии заблокировал движение в проливе Босфор, сообщает пресс-служба береговой охраны Турции.

Там заявили, что судно будет отбуксировано в безопасное место. В настоящее время движение через пролив приостановлено в обоих направлениях.

Отмечается, танкер находится в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работают два буксира и катер береговой охраны.

Судно под флагом Либерии следовало из порта в провинции Стамбул в порт Алиага в Измире.