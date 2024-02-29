Вестник Кавказа

Два новых города появились в Чечне

Два новых города появились в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество городов в Чечне увеличилось. Это произошло после вручения селу Серноводское новый статус. Кроме того, образовано Наурское городское поселение.

Спикер чеченской парламента Магомед Даудов сообщил о появлении в республике двух новых городов. Новые статусы получили село Серноводское и станица Наурская.

Стоит отметить, что второй населенный пункт преобразован в Наурское городское поселение после слияния с селом Чернокозово и станицей Мекенской.

Даудов заявил, что руководство региона попросит федеральные органы власти привести "наименования городов в соответствие с правилами русской орфографии".

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