Два новых города появились в Чечне

Количество городов в Чечне увеличилось. Это произошло после вручения селу Серноводское новый статус. Кроме того, образовано Наурское городское поселение.

Спикер чеченской парламента Магомед Даудов сообщил о появлении в республике двух новых городов. Новые статусы получили село Серноводское и станица Наурская.

Стоит отметить, что второй населенный пункт преобразован в Наурское городское поселение после слияния с селом Чернокозово и станицей Мекенской.

Даудов заявил, что руководство региона попросит федеральные органы власти привести "наименования городов в соответствие с правилами русской орфографии".