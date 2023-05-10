Дожди продолжат заливать Ставрополье

Опубликовано: 13:24, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильные дожди будут продолжаться на Ставрополье до пятницы. В то же время в крае будет тепло: столбики термометров будут подниматься до плюс 22 градусов.

Гидрометцентр Ставрополья сообщил о том, что дожди будут продолжаться в регионе до пятницы, 12 мая. Усиление осадков прогнозируется 10 и 11 мая. Также синоптики не исключают грозы.

Столбики термометров будут подниматься до плюс 22 градусов, в четверг – до плюс 17. Ветер будет северо-западный 5-11 м/c.

В пятницу осадки прекратятся, но будет теплее – около 20 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 м/c.