Ставрополье активно развивает курорты края

За последние пять лет инвесторы реализовали более 100 проектов в Кавказских Минеральных Водах, создав 4,7 тыс мест размещения, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Кавказские Минеральные Воды - в числе популярных направлений на праздники. Число санаториев, гостиниц растет с каждым годом вместе с интересом к ставропольским курортам. Инвесторы видят в Кавминводах потенциал и вкладывают средства - за 5 лет здесь реализовано 113 проектов на 4,7 тысячи мест размещения. Построены новые санатории и гостиницы, улучшены действующие - во всех городах-курортах без исключения", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
"Уверен, главные события в истории Кавминвод еще впереди",
- Владимир Владимиров.
В нынешнем 2023 году Кавминводам исполняется 220 лет, и сейчас курорты края переживают новый расцвет - они востребованы людьми, добавил глава региона.