Ставрополье активно развивает курорты края

Опубликовано: 22:59, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Только на курортах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье за последние пять лет появилось почти пять тысяч новых мест размещения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

За последние пять лет инвесторы реализовали более 100 проектов в Кавказских Минеральных Водах, создав 4,7 тыс мест размещения, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Кавказские Минеральные Воды - в числе популярных направлений на праздники. Число санаториев, гостиниц растет с каждым годом вместе с интересом к ставропольским курортам. Инвесторы видят в Кавминводах потенциал и вкладывают средства - за 5 лет здесь реализовано 113 проектов на 4,7 тысячи мест размещения. Построены новые санатории и гостиницы, улучшены действующие - во всех городах-курортах без исключения", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

"Уверен, главные события в истории Кавминвод еще впереди",

- Владимир Владимиров.

В нынешнем 2023 году Кавминводам исполняется 220 лет, и сейчас курорты края переживают новый расцвет - они востребованы людьми, добавил глава региона.