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Курортам Кавминвод посвятят новую марку

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени на российских конвертах появится новая марка, которая будет посвящена 220-летию Кавказских Минеральных Вод. На ней будут эмблемы четырех курортных городов Ставрополья - Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска.

В России выйдет почтовая марка, посвященная 220-летию курортного региона Кавказские Минеральные Воды (Кавминводы). Церемония гашения марки пройдет уже в мае, - написал в своем Telegram-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Скоро десятки тысяч писем с этой маркой разлетятся по всей стране. Для нас это возможность рассказать о нашем регионе и курортах еще большему числу людей", - написал он, передает ТАСС.

Известно, что на марке будет поток воды в окружении четырех эмблем городов-курортов края.

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