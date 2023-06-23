Дождь в Москве не стихнет до ночи

Опубликовано: 13:05, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу в Москве и области будут лить дожди. Они прекратятся только поздним вечером.

Грозы, ливни и сильный ветер - такой прогноз погоды в Москве и области действует до конца суток.

"По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Местами возможны грозы, ливень, усиление ветра до 17 м/с. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО - к 09:00 там выпало 13 мм"

– городское хозяйство Москвы

На столичных улицах уже дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Горожан просят быть бдительными в непогоду и сообщать о случаях скопления воды, специалисты оперативно произведут очистку.

Накануне сообщалось, что выпасть за сутки может 15 мм осадков - 20% месячной нормы. Июнь в регионе был сухим, поэтому обильный дождь увлажнит почву, поможет растениям и снизит пожароопасность.