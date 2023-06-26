Донские огнеборцы справились с пожаром в зоопарке

Опубликовано: 21:05, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании зоопарка Ростова-на-Дону – огонь полностью потушили в 20:35 мск, однако горевшая крыша здания все же обрушилась, сообщили а пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во время сегодняшнего пожара в административном здании-музее зоопарка Ростова-на-Дону произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.

"Ростовские огнеборцы спасли животных из горящего зоопарка. Почти 50 человек и 17 единиц техники борются с огненной стихией на территории экзотариума в Ростове-на-Дону. Обрушилась кровля", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В то же время что пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.

"20:01 мск - ликвидация открытого горения, 20:35 мск - полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Напомним, возгорание кровли административного здания-музея на территории зоопарка произошло сегодня вечером, пламенем было охвачено 300 кв м. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, хотя пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

Животные были эвакуированы в безопасное место, перекрывалось движение транспорта на двух улицах в районе зверинца.

Причины возгорания устанавливаются, областная прокуратура проводит проверку соблюдения мер пожарной безопасности руководством зоопарка.