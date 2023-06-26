Донские огнеборцы справились с пожаром в зоопарке

Во время сегодняшнего пожара в административном здании-музее зоопарка Ростова-на-Дону произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.
"Ростовские огнеборцы спасли животных из горящего зоопарка. Почти 50 человек и 17 единиц техники борются с огненной стихией на территории экзотариума в Ростове-на-Дону. Обрушилась кровля", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
В то же время что пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.
"20:01 мск - ликвидация открытого горения, 20:35 мск - полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Напомним, возгорание кровли административного здания-музея на территории зоопарка произошло сегодня вечером, пламенем было охвачено 300 кв м. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, хотя пожару был присвоен повышенный ранг опасности.
Животные были эвакуированы в безопасное место, перекрывалось движение транспорта на двух улицах в районе зверинца.
Причины возгорания устанавливаются, областная прокуратура проводит проверку соблюдения мер пожарной безопасности руководством зоопарка.