В столице Дона пылает кровля администрации зоопарка

Опубликовано: 19:51, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером в Ростове-на-Дону вспыхнула кровля административного здания зоопарка, в котором также расположен музей. Огонь тушат 38 спасателей и 17 пожарных машин, животных эвакуируют.

Сегодня вечером в зоопарке Ростова-на-Дону вспыхнул пожар – на площади в 300 кв м загорелась кровля административного здания, сообщили в МЧС по Ростовской области.

"В 18:33 произошло возгорание кровли административного здания на улице Зоологическая, в этом же здании находится музей зоопарка", - цитирует сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, пострадавших нет, нет и угрозы распространения огня, животных из зверинца эвакуируют.

В 19:00 объявлен ранг пожара №2, на месте возгорания работают 48 огнеборцев и 17 единиц техники.

Напомним, Ростовский зоопарк - один из крупнейших в России и Европе, по площади он в два с половиной раза больше, чем у Московского зоопарка, в нем содержатся около пяти тысяч животных.