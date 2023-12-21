Доллар восстанавливается после обвала

Валюты демонстрировала разнонаправленную динамику на торгах с утра. Доллар и юань дорожали, а евро дешевле. Сейчас курс доллара составляет 89,74 рубля.
Американская валюта продемонстрировала курс на укрепление, прибавив 37,75 копейки. Таким образом, она достигла уровня в 89,74 рубля.
Евро, наоборот, терял в цене: 26,25 копеек с уровня закрытия торгов. Курс европейской валюты составил 99,36 рубля.
Китайский юань незначительно – на 0,05 копеек – рос. Его курс составил 12,60 рубля.
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